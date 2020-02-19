Синоптик раскрыл причины аномально теплой зимы в России

19.02.2020, 8:18, Разное

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, почему текущая зима в России выдалась аномально теплой. По мнению синоптика, причиной стало Северо-атлантическое колебание, передает «Москва 24». 

Вильфанд пояснил, что это колебание привело на территорию страны воздушные потоки из Атлантики, которые смогли добраться даже до самых холодных уголков России. Метеоролог обратил внимание, что температура этой зимой превышала норму на рекордные 25-28 градусов. И в ближайшее время похолоданий ждать не стоит, сообщает РИА «Новости». 



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