Президент Эстонии призвала мировое сообщество отреагировать на атаку боевиков на Донбассе

18 февраля президент Эстонии Керсти Кальюлайд в Twitter призвала европейские страны поддержать Украину в связи с сегодняшним боевым столкновением на Донбассе.

«Сегодняшние атаки поддерживаемых Россией сил на востоке Украины нарушают Минские соглашения и должны быть осуждены международным сообществом. Украина ведет горячую войну в центре Европы. Войну ценностей и принципов. Мы должны быть едины с Украиной», – написала она.

Today’s attacks by Russian-backed forces in Eastern Ukraine violate the Minsk Agreements and have to be condemned by the international community. Ukraine is fighting a hot war in the middle of Europe. A war of values and principles. We need to stand united with Ukraine.

— Kersti Kaljulaid (@KerstiKaljulaid) February 18, 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

18 февраля 2020 года вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил в Луганской области. По данным Генерального штаба ВСУ, погиб один украинский боец, трое ранены, двое контужены. Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Руслан Хомчак.

СМИ пишут об утрате двух опорных пунктов ВСУ, Объединенные силы утверждают, что позиции не потеряли.

Зеленский назвал случившееся попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе» и провокацией, на которую «сильно ответила» украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.