Россия закрыла границу для граждан Китая

19.02.2020, 8:18, Новости дня

Россия с 20 февраля временно приостановит пропуск через границу граждан Китая в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном 18 февраля на его официальном сайте.

“С 00.00 20 февраля временно приостановить пропуск граждан КНР через государственную границу РФ, въезжающих на территорию РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях“, – сказано в документе.

С 19 февраля МВД России должно прекратить прием документов для получения всех видов виз от граждан Китая; прекратить выдачу на привлечение работников из Китая и выдачу приглашений на въезд в РФ гражданам Китая. Таким образом, правительство ужесточило ограничения, которые были введены со 2 февраля: тогда Россия приостановила действие безвизового режима (граждане Китая могли въезжать в РФ по туристическим и учебным визам) и запретила привлекать рабочих из Китая.

Как отмечает агентство “Интерфакс“, новый запрет не будет распространяться на граждан Китая, которые следуют транзитом через российские аэропорты.

По информации агентства РБК, с 14 февраля Россия также ограничила авиасообщение и запретила чартерные полеты в Китай.

31 декабря 2019 года в китайском городе Ухань впервые был подтвержден новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCov).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение.

По состоянию на 17 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более 71 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 1772 заболевших скончались.