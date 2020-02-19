Сутки на Донбассе. 22 обстрела боевиков, один украинский военный погиб, шестеро пострадали

19.02.2020, 8:18, Новости дня

В прошедшие сутки боевики на Донбассе 22 раза нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один украинский военнослужащий погиб, четверо получили ранения, еще двое – боевое поражение. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Представители незаконных вооруженных формирований обстреливали украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152 мм и 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения танка, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики открывали огонь вблизи Березового, Широкино и Пищевика.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» – в районе Крымского, Новотошковского, Орехово, хутора Вольный, Золотого-4, Попасной, Луганского, Новолуганского.

«Вблизи населенного пункта Орехово враг предпринял попытку штурма наших наблюдательных постов. В результате боевого столкновения украинские защитники огневыми средствами подавили вражеский огонь и остановили диверсионно-разведывательную группу противника. Позиции украинских защитников не потеряны», – напомнили в штабе.

По данным разведки, в результате боевого столкновения со стороны противника четыре человека погибли, еще шесть получили тяжелые ранения.

С начала новых суток российские оккупационные войска открывали огонь по защитникам Лебединского, потерь в рядах украинских военных нет.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров «Нормандской четверки» – Украины, Франции, Германии и России – по поводу урегулирования ситуации на Донбассе. Стороны среди прочего договорились до конца года согласовать полное прекращение огня.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил, что участники трехсторонней контактной группы во время переговоров 18 декабря не смогли согласовать дату нового перемирия и договорились продлить режим прекращения огня, объявленный в июле.