В Совбезе ООН призвали положить конец конфликту на востоке Украины

19.02.2020, 8:14, Новости дня

Сообщения о нарушении перемирия, гибели и ранениях украинских солдат в Донбассе вызывают глубокую обеспокоенность в руководстве Организации Объединенных Наций. Об этом во вторник заявила Розмари Дикарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства, выступая с докладом на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Экстренное заседание Совбеза было созвано по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Украинский лидер предложил провести заседание после того, как на востоке Украины в результате обстрела пророссийских сил погиб один и были ранены четверо украинских военнослужащих. Зеленский заявил, что этот обстрел стал провокацией, авторы которой пытались помешать установлению мира в Донбассе.

Розмари ДиКарло напомнила, что 9 декабря прошлого года, после трехлетнего перерыва, лидеры Франции, Германии, России и Украины встретились в Париже в так называемом «нормандском формате». Тогда лидеры «Нормандской четверки» договорились принять меры для стабилизации ситуации в зоне конфликта и установления полного перемирия, сказала ДиКарло, отметив, что в ООН были довольны последовавшими событиями – обменом военнопленными и прогрессом в обсуждении отвода войск.

«Тем не менее, эти первоначальные обнадеживающие знаки остаются ограниченными… Сегодняшние тревожные сообщения о серьезном нарушении перемирия на линии соприкосновения, в том числе с использованием тяжелых огневых средств, вызывают глубокую обеспокоенность и служат напоминанием о том, что в отсутствие последовательной политической воли существует очень реальный риск отката и продолжения насилия», — заявила Розмари ДиКарло.

Посол Яшар Халит Чевик, глава Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине, подтвердил, что во вторник СММ зафиксировала «очень серьезный инцидент в западной части Луганской области». В общей сложности только за сегодняшний день в этом районе произошло множество нарушений соглашения о перемирии, включая свыше 2500 взрывов.

«Эти вспышки могут привести к размыванию более ранних положительных тенденций и риску экскалации», — отметил Чевик, добавив, что с 1 января СММ в среднем ежедневно фиксировала около 520 нарушений соглашения о прекращении огня.

Заявление украинской делегации

В заявлении делегации Украины в СБ ООН подчеркивается, что нападение, совершенное во вторник, в пятую годовщину начала боев в районе Дебальцево, «особенно цинично».

«Украинские вооруженные силы дали адекватный ответ на это нападение, предпринятое российскими оккупационными силами с использованием запрещенного Минскими соглашениями вооружения, осуществляя неотъемлемое право Украины на самооборону… Ясно, что Кремль продолжает придерживаться стратегии эскалации в Донбассе, грубо нарушая обязательства, взятые на себя Россией в рамках Минских соглашений», — подчеркнули представители официального Киева.

В заявлении говорится, что руководство Украины «подтвердило свою решимость завершить эту войну», однако при этом Киев будет отвечать на «любые акты вооруженной агрессии против Украины». За последние два месяца, несмотря на соглашения, достигнутые в Париже, украинские позиции были обстреляны более 400 раз. С начала года в Донбассе были убиты 13 украинских солдат, почти 60 военнослужащих были ранены.