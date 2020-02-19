Власти Китая сообщили о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом

19.02.2020, 8:14, Новости дня

Власти Китая во вторник сообщили о снижении числа новых случаев заражения коронавирусом, однако количество смертельных случаев выросло до почти 1900. Среди людей, погибших от опасного вируса, оказался директор одной из больниц, расположенных в эпицентре вспышки заболевания.

Во вторник было выявлено 1886 новых случаев инфицирования – эта цифра впервые упала ниже отметки в 2000 с конца января, однако в целом вирусом уже заразились более 72 тысяч человек. За сегодняшний день от коронавируса умерли 98 человек, эта цифра также впервые упала ниже отметки в 100 человек за прошедшую неделю.

Одной из жертв коронавируса стал, в том числе, Лю Чжимин, директор больницы Учань в Ухане, столице провинции Хубэй, в которой находится эпицентр вспышки.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что китайская статистика новых случаев инфицирования демонстрирует тенденцию снижения, однако уточнил, что к новым данным, поступающим из Китая, следуе относиться «с большой осторожностью».

«У нас недостаточно данных о случаях [заражения] вне Китая, чтобы делать осмысленные выводы», — сказал Тедрос. Он также добавил, что у более чем 80% пациентов болезнь протекает мягко и люди, в конце концов, выздоравливают.

Тем временем вирус продолжает распространяться и за пределами материкового Китая. ВОЗ сообщила о 804 новых случаях заболеваний в 25 странах и трех летальных исходах.

Власти России начиная с четверга временно запретят въезд граждан Китая на свою территорию. Татьяна Голикова, вице-премьер по здравоохранению, уточнила во вторник, что это «решение временное, оно связано с ухудшением эпидемиологической обстановки в Китае и направлено исключительно на обеспечение безопасности нашего государства и защиты здоровья россиян».

Госсекретарь Майк Помпео сегодня заявил, что США потребовалось «слишком много времени» на то, чтобы американские медицинские эксперты начали помогать Китаю бороться со вспышкой коронавируса.

Во время своего визита в Африку Помпео сказал: «Мы надеемся, что все страны, обладающие информацией, включая Китай, будут полностью открыты и прозрачны… Мы надеемся, что китайское правительство… продолжит делиться этой информацией».