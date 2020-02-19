Продажи китайских автомобилей выросли в 1,5 раза в России

19.02.2020, 8:14, Новости дня

В начале 2020 года увеличилось количество проданных подержанных автомобилей на российском рынке.

В свою очередь, всего в январе продали порядка 5,6 тысяч китайских машин на вторичном рынке. Этот результат на 10,2 процента больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года. Наибольшим спросом у местных клиентов пользуется модель кроссовера Chery Tiggo. Именно данный автомобиль приобрели более 628 клиентов, тогда как годом ранее эта цифра составляла 54 продажи.

На второй строчке по востребованности остается модель седана Lifan Solano с результатом 502 продажи и приростом на 11 процентов. На третьем месте остается модель кроссовера Lifan X60 с результатом 498 продаж за прошлый месяц, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году.