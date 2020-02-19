Компания Opel возвращается на японский рынок

19.02.2020, 8:14, Новости дня

Известный автомобильный бренд Opel снова будет продавать свою технику на японском рынке.

Заявлено, что в течение последних пятнадцати лет автомобили вышеуказанной марки не поступали к местным дилерам. Пока известно лишь о четырех моделях Corsa, Combo Life и Grandland X, которые первыми станет возможным приобрести на рынке Японии. Данная компания намерена существенно повысить мировые продажи своих машин, тогда как возобновление продаж в стране позволит частично достичь желаемого результата.

Также в течение ближайшие нескольких лет автомобили Opel также поступят еще в 20 государств, однако подробности пока остаются неизвестными. В компании пока продолжают работать над стратегией на ближайшие годы.



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