Обновленный BMW M3 2021 года показали на рендерах

19.02.2020, 8:14, Новости дня

Обновленная модель BMW M3 2021 сможет похвастаться увеличенной решеткой радиатора.

Вместе с тем пользователям предложены рендерные снимки, которые подтвердили более индивидуальную внешность, отличающуюся от предшественника. Эксперты подметили, что новая модель получит более агрессивный дизайн, выраженный не только в радиаторной решетке, но и в форме воздухозаборников, а также в бамперах автомобиля.

Неоднократно новую модель BMW M3 2021 удавалось увидеть на дорожных испытаниях, однако производитель все же задействовал профессиональный камуфляж, не позволяющий детально рассмотреть модернизированный кузов. Официальная премьера новинки может состояться уже до конца 2020 года.