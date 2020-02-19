В мире: У реальных хозяев Америки осталась последняя надежда победить Трампа

19.02.2020, 8:12, Новости дня

Американская элита не оставляет надежд не допустить переизбрания Дональда Трампа на второй срок. После того, как потерпела неудачу ставка на Джо Байдена, главной надеждой истеблишмента становится Майкл Блумберг – один из богатейших людей Америки, решивший потратить любые деньги, лишь бы остановить Трампа. Но мультимиллиардеру будет очень сложно даже выиграть номинацию от демократической партии.

В теледебатах претендентов на выдвижение от демократической партии в среду впервые примет участие миллиардер Майкл Блумберг. 78-летний бывший мэр Нью-Йорка уже заявлял, что он готов потратить любые деньги для того, чтобы остановить Трампа, и уже израсходовал на свою кампанию более 400 миллионов личных средств. И может потратить на порядок больше, ведь с состоянием в 50 миллиардов он входит в десятку самых богатых людей США.

Реальные правители Америки очень редко претендуют на первые роли, они могут заседать в сенате или быть министрами. Миллиардные состояния не дают автоматического пропуска в элиту: Дональд Трамп с его 3-5 миллиардами типичный пример самозванца. Он ворвался в большую политику неожиданно для истеблишмента. И еще более неожиданно разгромил всех его ставленников, выиграв президентские выборы.

Трамп – идеологический президент, он воспринимается избирателем не как представитель истеблишмента и миллиардер, а как яркая телезвезда в прошлом и борец с правящим классом, то есть «вашингтонским болотом». Ненависть элиты к нему объясняется именно этим – выскочка, который формально должен был бы принадлежать к играющим по правилам теневым хозяевам, играет на антиэлитных чувствах народа.

Остановить Трампа пытались любой ценой, включая бесперспективный импичмент, сыгравший только на повышение популярности президента. В ноябре Трамп имеет прекрасные шансы на переизбрание, но понятно, что битва в любом случае будет кровавой. Просто играть на ненависти к Трампу мало: нужен кандидат, который способен собрать вокруг себя всех противников действующего президента.

Но такого кандидата у демократов нет. Не потому что «настоящих буйных мало», а потому что сама победа Трампа стала следствием кризиса доверия американского избирателя к двухпартийной элите как таковой. Трампа избрали не как республиканца, а как антисистемного кандидата. Победить его теоретически может только такой же антисистемный политик, да и то только в том случае, если он станет для избирателя более привлекательным, чем самостоятельный и харизматичный Трамп.

Но такой политик — второй Трамп, столь же неуправляемый — не нужен истеблишменту.

Прием «клин клином вышибают» не подходит для американской элиты.

Она и так уже, бежав в 2016 году от слишком левого сенатора Берни Сандерса (который должен был выиграть номинацию от демпартии, но был оттеснен ради выдвижения Хиллари Клинтон), попала в лапы правого националиста Дональда Трампа. Допустить в 2020 честный поединок Трамп-Сандерс истеблишмент категорически не хочет, а поэтому будет делать всё для того чтобы летом на партийном съезде демократов был выдвинут не Сандерс. Но кто?

Изначально ставка была сделана на Джо Байдена, при том, что шансы бывшего вице-президента завоевать симпатии хотя бы своих однопартийцев были ничтожными. Сейчас, после первых праймериз, на Байдене, занявшим четвертое-пятое места, уже можно вполне официально ставить крест. Да и в опросах общественного мнения он опустился с непонятно как занимаемого первого места на второе-третье. Первое, естественно, у Сандерса, но его кандидатуру элита даже не рассматривает.

Конечно, будут продолжаться попытки раскрутить неожиданно выстрелившего на первых праймериз 37-летнего Пита Буттиджича (на которого неофициально делает ставку и бывший президент Обама), но у мэра маленького города из штата Индиана слишком мало опыта и много ограничений. Причем не только связанных с его нетрадиционной сексуальной ориентацией (куда опасней отсутствие поддержки со стороны нацменьшинств – традиционного электората демократов). Попытаться выдвинуть Буттиджича против Трампа, конечно, можно, вот только победить нельзя.

И получается, что у истеблишмента остается последняя надежда – Майкл Блумберг. Бывший мэр Нью-Йорка относится к числу самых жестких противников Трампа. И в конце прошлого года он вступил в гонку, заявив, что потратит любую сумму, чтобы победить действующего президента. Трамп тогда отреагировал с улыбкой:

«Малыш Майкл проиграет. Он потратит много денег… Кого бы я больше всего хотел видеть своим соперником — так это малыша Майкла».

За несколько месяцев Блумберг действительно потратил уже очень много денег: практически столько, сколько стоила вся кампания Трампа в 2016 году. Но если Трамп тратил в основном пожертвованные ему деньги (вложив лишь 70 миллионов своих средств, то есть одну пятую всех расходов), то Блумберг уже выкинул 400 миллионов своих, то есть больше всех остальных демократов вместе взятых. И легко потратит еще миллиард, особенно если будет выдвинут в июле месяцы кандидатом в президенты от демпартии. Но можно ли купить номинацию?

В нынешней ситуации, конечно, нет. Берни Сандерс, которого и пытается победить Блумберг, прямо обвинил экс-мэра в желании «купить» президентство:

«Он думает, что сможет купить эти выборы… Но у меня есть новости для мистера Блумберга — американцы устали от миллиардеров, которые покупают выборы».

Сандерс намекает и на Трампа. Но в том и дело, что Трамп не воспринимается американцами как человек, купивший Белый дом. Расходы его штаба на кампанию 2016 годы были более чем вдвое меньшими чем у Хиллари Клинтон, так что дело совсем не в деньгах. Но Блумберг так не считает.

Сделавший состояние в финансовом секторе (и создавший одноименное информационнное агентство), он трижды избирался мэром Нью-Йорка, причем первые два раза от республиканцев, хотя до этого был демократом. Блумберг – олицетворение финансовой олигархии, правящей Америкой (хотя он и принадлежит к ней по рождению – оба его дедушки-еврея были выходцами из Российской империи). При нелюбви Америки к Уолл-Стриту худшего кандидата сложно представить, но вопрос в том, на чьем фоне он выступает.

А фон все более и более слабый – Байден сдулся, сенатор Элизабет Уоррен, которую рассматривали как левоцентристского кандидата, «убивающего» Сандерса, теряет популярность. Неожиданный Буттиджич не взлетит. Блумберг рассчитывает заменить собой всех противников Сандерса. То есть, тех демократов, для которых категорически неприемлемы социалистические взгляды сенатора из Вермонта. Таких в демпартии действительно много, вот только непонятно, почему они должны прийти на праймериз и проголосовать там за одного из самых богатых людей Америки. Если изначально цель Блумберга любой ценой остановить Трампа, то теперь ему придется выдвигать лозунг «сначала любой ценой остановим Сандерса», а это похоже на войну на два фронта, которую может выиграть только гениальный полководец, за которым его солдаты-избиратели готовы идти до концы. Но Блумберг не Наполеон – он не зажигает массы.

Не говоря уже о том, что у него репутация едва ли не расиста и сексиста. И если Трамп, которому пытались приклеить эти же ярлыки, все-таки ориентируется на белого и консервативного избирателя-республиканца, то Блумберг хочет получить поддержку демократов, состоящих из различного рода меньшинств, от национальных до сексуальных. Абсурдная ситуация.

Но пока что Блумберг переживает свой звездный час: если в ноябре его поддерживало 2,5 процента демократов, а в декабре 4, то по последнему опросу он набирает 19 процентов и выходит на второе место после Сандерса (31 процент). К Блумбергу отходят сторонники сдувающегося Байдена.

Дальше будут дебаты с его участием, но бывший мэр не сумеет стать на них вторым Трампом, то есть единственным честным неполитиком среди продажных и лживых политиканов. У демократов уже есть свой «честный парень» – это как раз Берни Сандерс. Даже если бы Блумберг был великим лицедеем, его биография, прошлые высказывания и 50-миллиардное состояние сыграли бы против него. В конечном итоге борьба двух 78-летних претендентов на право «победить Трампа» приведет к еще большему ослаблению демпартии – ее расколу на тех, кто за истеблишмент (то есть Блумберга) и тех, кто против «вашингтонского болота» и за поворот Америки влево, в сторону социального государства. В такой растяжке демпартия будет представлять легкую добычу для Трампа, независимо от того, кто будет выдвинут против него на съезде в июле.

Если это будет Сандерс, то Трамп устроит кампанию против «коммунистической угрозы». Если же удастся пропихнуть Блумберга – это расколет демпартию, обеспечив Трампу голоса даже части левых сторонников Сандерса.

Выдвижение Блумберга сродни тому, как если бы сто лет назад в президенты США выдвинулся бы Рокфеллер. Но тогда в этом не было необходимости – двухпартийная машина работала как часы, отодвигая от власти даже таких харизматичных выскочек, как решивший вернуться в Белый дом без партийной поддержки бывший президент Теодор Рузвельт. Сейчас же эта машина не просто дает сбои, она просто сломалась.

Избрание Трампа, завладевшего республиканской партией, а потом и Белым домом, вопреки воли истеблишмента, стало самым ярким тому свидетельством. Починить машину не получается. И в этой ситуации из тени выходят фигуры уровня Блумберга, чтобы самолично пытаться отладить вышедший из строя механизм. Но в итоге они лишь окончательно доломают двухпартийную машину, после чего ее останется только утопить в «вашингтонском болоте».

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