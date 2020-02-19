Затраты на президентский автопарк в Украине снизились в 2019 году в полтора раза

19.02.2020, 8:06, Новости дня

В 2019 году снизились по сравнению с 2018 годом затраты на содержание автомобилей Государственного управления делами (ГУД) Украины. Об этом свидетельствует информация, которую «Українські новини» получили после запроса в ГУД и «Автобазу ГУД».

«Кассовые расходы на содержание государственной организации «Автобаза Государственного управления делами» в 2019 году по общему и специальному фонду государственного бюджета составили 159,7 млн грн… В 2019 году не проводилась закупка автотранспортных средств, и не планируется закупка автотранспортных средств в 2020 году», – сказано в ответе ведомства.

В ГУД отметили, что на их балансе находится 232 автомобиля разного назначения, которые используются для транспортного обслуживания президента, его офиса, официальных мероприятий и иностранных делегаций, Госуправления делами и других органов и служб.

По данным за 2018 год, которые получали «Українські новини», на содержание автопарка ГУД израсходовали 252 млн грн. Кроме того, в 2019-м было куплено 29 автомобилей в общей сложности за 72 млн грн.

Весной 2019 года в Украине сменился президент. Вместо Петра Порошенко государство возглавил Владимир Зеленский.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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