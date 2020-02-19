Вблизи Северо-Крымского канала обнаружили тайник с оружием – СБУ

19.02.2020, 8:06, Новости дня

В Каланчакском районе Херсонской области вблизи Северо-Крымского канала правоохранители обнаружили схрон. Об этом 18 февраля в Facebook сообщила пресс-офицер Херсонского областного управления СБУ Виктория Шакула.

«Из тайника правоохранители изъяли два ручных противотанковых гранатомета, 1,2 кг тротила и 1 кг пиротехнической смеси, завернутые в полиэтиленовые пакеты», – отметила она.

Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 266 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Співробітники Служби безпеки України в Каланчацькому районі Херсонської області поблизу Північно-Кримського каналу… Posted by Виктория Шакула on Esmaspäev, 17. veebruar 2020

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.