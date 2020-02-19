Трамп забыл о своих бывших единомышленниках

19.02.2020, 8:06, Новости дня

Дональд Трамп еще даже не думал о помиловании своих бывших соратников. Об этом глава Белого дома сообщил перед вылетом в Калифорнию. Речь идет об экс-главе его предвыборного штаба Поле Манафорте, бывшем помощнике по вопросам нацбезопасности Майкле Флинне и бывшем советнике Роджере Стоуне.

По словам Трампа, к ним относятся крайне несправедливо. Однако, подчеркнул он, подобная участь постигла и многих других людей.

Американский лидер в очередной раз назвал незаконным расследование спецпрокурора Мюллера. Его целью было доказать сговор Трампа с Москвой и вмешательство РФ в президентские выборы в США. Однако все обвинения оказались необоснованными и бездоказательными, напоминает телеканал "Россия 24".