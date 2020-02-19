Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

19.02.2020, 8:06, Новости дня

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Министерства культуры РФ Павел Мосолов признал вину по делу о хищении более чем 20 миллионов рублей бюджетных средств.

 

Еще одна фигурантка этого дела, Татьяна Магдеева, дала изобличающие показания на одного из обвиняемых — Сергея Семикова – о том, что обналичивала денежные средства по его просьбе, и заключила досудебное соглашение, передает ТАСС.

В настоящее время по делу проводятся очные ставки между фигурантами дела о хищении, назначен ряд дополнительных экспертиз.

Как сообщалось, в сентябре минувшего года сотрудники правоохранительных органов задержали Павла Мосолова, бывшего -главу департамента госохраны объектов культурного наследия Министерства культуры РФ Владимира Цветнова, генерального директора одной из столичных фирм Татьяну Магдееву и бывшего генерального директора ООО "Сфера" Сергея Семикова, которым было предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.



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