Холанд – о дубле в матче с «ПСЖ»: хочу быть первым в списке бомбардиров

19.02.2020, 8:06, Новости дня

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холланд рассказал о первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Пари Сен-Жермен" (2:1). В противостоянии с парижанами 19-летний норвежец оформил дубль.

Эрлинг стал первым футболистом, забившим за разные команды в одном розыгрыше Лиги чемпионов. Ранее он забил восемь мячей на групповом этапе за "Зальцбург", из которого он зимой перебрался в немецкий клуб. Он делит первое место в списке бомбардиров с Робертом Левандовски.

"Лучший игрок матча? Я рад получить награду, но чувствую, что способен на большее, – приводит слова Холанда пресс-служба УЕФА. – Мне нужно играть лучше на этом уровне, много работать, чтобы прогрессировать. Хочу быть первым в списке бомбардиров. Результат достаточно опасен для нас, ведь у "ПСЖ" очень сильная команда".

Стоит отметить, что в семи играх за "Боруссиию" Холанд забил 11 мячей и отдал одну результативную передачу. Ответный матч лигачемпионского противостояния состоится в среду, 11 марта, и пройдет на поле "Парк-де-Пренс" в Париже.