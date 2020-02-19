ЦПК озвучил требования к командиру экипажа межпланетного корабля

19.02.2020, 8:05, Новости дня

Специалисты Центра подготовки космонавтов и Военно-медицинской академии составили требования, которым должен соответствовать командир экипажа межпланетного корабля, сообщили СМИ.

Как пишет журнал «Авиакосмическая и экологическая медицина», в первую очередь кандидат должен обладать выраженными лидерскими качествами. Личность командира является ключевой фигурой в обеспечении безопасности полета, эффективной реализации его программы, а также работоспособности и формировании психологически совместимого экипажа межпланетной экспедиции.

Среди главных качеств указаны целеустремленность, настойчивость, воля и смелость, нервно-психическая устойчивость, способность к объективной самооценке, коммуникабельность и хорошая переносимость длительных статических физических нагрузок.

«Особое значение имеет не только способность распоряжаться и командовать, но и умение координировать усилия подчиненных, организуя отношения сотрудничества в коллективе», – передает РИА «Новости» слова авторов исследования.

Учитывая особенности автономного полета, ученые предлагают при подборе кандидатов ориентироваться на задачи, которые решают командиры подводных лодок, и отдавать приоритет при наборе офицерам.

«Он (офицер) имеет навыки и умения общения с членами подчиненного коллектива, обучен педагогическим принципам работы воспитателя», – разъясняется в статье.

Авторами исследования предложена трехуровневая система подбора кандидата. На первом этапе речь о проведении психологического тестирования с целью оценки личностных и организаторских качеств. На втором этапе необходимо проводить оценку мнения инструкторов, руководителей и психологов о профессиональной подготовке конкретного кандидата, его социальной ответственности, авторитете среди космонавтов. На третьем этапе – опрос членов экипажа о предлагаемом командире. И только после этого утверждать кандидата в должности командира.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что некоторые требования к кандидатам в отряд космонавтов могут быть снижены, что связано с использованием более современных кораблей и большого количества автоматики. Он также отметил, что этот вопрос рассматривается Роскосмосом и ЦПК.