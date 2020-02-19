Трамп заявил о том, что он знает, кто написал разоблачительную книгу о Белом доме

19.02.2020, 8:04, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил во вторник, что он знает, кто является так называемым «анонимом» — высокопоставленным сотрудником администрации, написавшим инсайдерский отчет об обстановке внутри Белого дома, в котором президент изображен как «неумелый» и «опасный» человек у руля страны.

Так называемый «Аноним» стал автором книги под названием «Предупреждение», а также в прошлом году написал авторскую колонку для газеты New York Times, посвященную «безнравственности» и «импульсивному стилю руководства» администрации и о «движении сопротивления» Трампу внутри Белого дома.

«Я знаю, кто это. Не могу вам об этом сказать… Мы не будем в это углубляться», — заявил Трамп в беседе с журналистами.

«Многие из сотрудников (администрации), назначенных Трампом, пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить институты нашей демократии, сдерживая при этом некорректные попытки господина Трампа – до тех пор, пока он не уйдет со своего поста», – говорилось в статье, которая была опубликована в New York Times.

В книге «Предупреждение», изданной Hachette Book Group в ноябре, рассказывается, что высокопоставленные сотрудники администрации собирались коллективно подать в отставку в 2018 году, однако в последний момент отказались от этой идеи, решив, что такой поступок принесет больше вреда, чем пользы.

Накануне публикации книги, Министерство юстиции направило письма в издательство и в литературное агентство анонимного писателя, задав вопросы о возможном нарушении соглашения о конфиденциальности, а также попросив предоставить информацию, с помощью которой можно было бы выяснить личность автора.

В Hachette информацию предоставлять отказались. При этом в издательстве подтвердили, что автор является «бывшим или нынешним высокопоставленным сотрудником администрации».

По словам самого Трампа, факт выхода книги говорит о том, что некоторые сотрудники его администрации, в том числе, работающие в Белом доме со времен Барака Обамы, стараются подорвать проводимую им политику.

Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем назвала автора «Предупреждения» «трусом» и заверила, что содержание книги – «полная ложь».

Трамп не уточнил, собирается ли он предпринять какие-либо меры в отношении «Анонима».

«Люди знают, что это мошенник», — добавил президент.