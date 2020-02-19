США поменяют правовой статус филиалов китайских государственных СМИ

19.02.2020, 8:04, Новости дня

Администрация Трампа во вторник объявила о нововведениях в отношении регистрации американских филиалов пяти крупнейших китайских государственных СМИ. Представительства изданий будут рассматриваться отныне в качестве иностранных посольств – то есть, СМИ должны будут зарегистрировать своих сотрудников и корпоративное имущество в Госдепартаменте.

Два высокопоставленных источника в Госдепартаменте связали это решение с тем, что власти Китая ужесточают государственный контроль над прессой, а председатель Си Цзиньпин способствует все более агрессивному распространению с помощью данных изданий пропекинской пропаганды. Один из источников назвал представительства китайских государственных СМИ в США «фактически оружием пропагандистского аппарата Китайской коммунистической партии (КПК)».

По словам источника, Госдепартамент проинформировал все пять организаций о своем решении во вторник в письменном виде.

Второй источник подтвердил информацию о «все более драконовских» методах, с помощью которых Пекин контролирует принадлежащие государству масс-медиа. Оба источника пожелали остаться анонимными.

Сегодняшнее решение не связано с недавними событиями в китайско-американских отношениях и находилось на рассмотрении уже в течение некоторого времени.

Новые правила коснулись новостного агентства «Синьхуа», телекомпании China Global Television Network, «Международного радио Китая», газеты China Daily и компании Hai Tian Development USA.

China Daily – англоязычная газета, издаваемая Китайской коммунистической партией. Hai Tian Development USA занимается распространением газеты «Жэньминь Жибао» (People’s Daily), официального печатного органа ЦК КПК.

Пять американских филиалов китайских государственных СМИ должны будут передать Госдепартаменту списки своих сотрудников, решения о найме и увольнении, а также зарегистрировать во внешнеполитическом ведомстве недвижимость, которую они арендуют или которой владеют на территории США. Им также потребуется разрешение на аренду или покупку новой недвижимости в США, добавили источники.

Один из собеседников добавил, что раскрытие такой информации поможет Госдепартаменту лучше понять, каким образом филиалы китайских государственных изданий функционируют на территории Соединенных Штатов.