Специалисты назвали реальные преимущества 5G-связи для смартфонов

19.02.2020, 8:04, Разное

Как известно, сети 5G начинают появляться в новых странах: сейчас они доступны в Китае, Швейцарии и Южной Корее. Специалисты бренда Qualcomm рассказали о реальных преимуществах данной технологии для флагманских и среднебюджетных смартфонов.
Согласно результатам исследования в приложении Speedtest, средняя скорость загрузки, показываемая девайсами с поддержкой 5G, увеличилась почти на 200%. Показан хороший результат и в плане среднего числа абонентов, которое сеть «выдерживает» без потери качества связи – здесь рост составил около 100%. Пиковая производительность 5G-сетей тоже выше в сравнении с 4G LTE-сетями.

Новое поколение связи отличается большей надежностью в сравнении с предыдущим: к примеру, это будет выражаться во время общественных мероприятий, ведь в этот момент наблюдается большое скопление девайсов в одном месте. Эксперты называют еще одно весомое преимущество 5G. Оказывается, современные сети помогут улучшить автопилот в машинах, оптимизируется использование виртуальной или дополненной реальности в медицине. Как известно, с нынешнего года многие производители смартфонов оснастят их поддержкой мобильных сетей пятого поколения.



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