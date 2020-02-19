Realme X50 Pro 5G получит 20-кратный зум и 64-мегапиксельную камеру

19.02.2020, 8:04, Разное

До официальной премьеры смартфона Realme X50 Pro 5G, которая запланировано должна состояться 24 февраля, остаются считанные дни. Производитель продолжает раскрывать некоторые технические характеристики грядущей новинки, и благодаря недавно появившемуся постеру получила подтверждение информация о 20-кратном зуме и 64-мегапиксельной камере устройства.
Разработчики компании Realme говорят, что смартфон X50 Pro 5G после премьеры сможет составить достойную конкуренцию флагману Mi 10 от Xiaomi. Последний оснащается камерой с датчиком на 108 Мп, но не всегда разрешение играет решающую роль, а потому 64-мегапиксельная с 20-кратным зумом в новинке от Realme может оказаться ничуть не хуже, чем у конкурирующего бренда.

Realme X50 Pro 5G в базовой версии, работающей на платформе Snapdragon 865, с флэш-накопителем и 12 ГБ LPDDR5, управляется ОС Android 10. Смартфон порадует пользователей Super AMOLED-дисплеем, 65-ваттной быстрой зарядкой и множеством опций.



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