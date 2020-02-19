Компания Xiaomi помогает продавать массажные кресла по стоимости смартфона

19.02.2020, 8:04, Разное

Компания Xiaomi помогает фирме Mamoda рекламировать и продавать массажные кресла. Длительное успешное сотрудничество позволяет реализовывать полезное устройство по стоимости смартфона.
Продукт Mamoda/ Xiaomi привлекает потенциальных покупателей, прежде всего, демократичной ценой для данного сегмента в 570 долларов. Но своими функциональными возможностями представленное кресло не уступает более дорогим моделям. Оно помогает расслабиться после напряженного трудового дня, поэтому необходимо тем, кто все рабочее время проводит за компьютером. «Умное» устройство массажирует особенно проблемные в этом случае зоны верхнего плечевого пояса, поясницу, ноги. Кроме того, создает эффект нулевой гравитации, позволяющий мышцам отдохнуть в свободном состоянии.

Привлекательно выглядит кресло для массажа внешне. Его дизайн соответствует последним веяниям моды. Плавные линии, обтекаемые формы — все эти детали визуально способствуют ощущениям расслабленности и покоя.



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