Из фонда вкладчиков «Укрбуда» вывели более 180 млн гривен

19.02.2020, 7:59, Новости дня

В течение 2016–2019 годов ФК «Жилье-капитал», выступающего фондом финансирования строительства объектов «Укрбуда», было выведено более 180 млн грн на счета подконтрольных физических лиц. Об этом говорится в определении суда от 19 декабря 2019 года, опубликованном в Едином госреестре судебных решений 8 января 2020 года. «Экономическая правда» обратила на это внимание 17 февраля.

Сотрудники Государственного бюро расследований с августа 2019 года расследуют вероятное присваивание денег инвесторов строительства служебными лицами компаний ООО «ФК «Житло-капитал», ООО «Укрбуд девелопмент», ООО «Спецбуд-плюс», ООО «Инвестиционная компания «Укрбуд Инвест».

По версии правоохранителей, эти компании под эгидой госкорпорации «Укрбуд» брали у инвесторов деньги на строительство 26 жилых комплексов, зная, что у застройщиков отсутствуют необходимые разрешительные документы или имеющиеся документы выданы в нарушение норм действующего законодательства.

В строящиеся объекты инвестировали более 13 тыс. семей, однако ввод в эксплуатацию многих из них переносится на год и больше.

Правоохранители просили суд наложить арест на земельный участок по улице Бориспольская, 18, где строится ЖК «Чарівне Місто». Суд удовлетворил их ходатайство.

Агентство «ЛІГАБізнесІнформ» писало, что летом 2019 года у «Укрбуда» начались проблемы. К декабрю работы на объектах компании были практически остановлены.

24 сентября Государственное бюро расследований сообщило бывшему народному депутату, бывшему владельцу «Укрбуда» Микитасю о подозрении по делу о хулиганстве. Речь идет о конфликте экс-нардепа с председателем Любечской объединенной территориальной общины Сергеем Пинчуком, которому разбили телефон.

2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины объявили Микитасю о подозрении по делу о завладении недвижимостью в Киеве, которая принадлежала Нацгвардии. По данным следствия, сумма ущерба, нанесенного государству в результате деятельности Микитася, составляет 81,635 млн грн.

Судья Высшего антикоррупционного суда Украины избрал для экс-нардепа меру пресечения в виде 5,5 млн грн залога. 7 октября он внес залог. Прокурор САП при рассмотрении апелляции настаивал на том, что Микитася необходимо отправить под арест, потому что он обсуждал возможность убийства свидетеля. 22 октября ВАКС рассмотрел апелляцию САП и арестовал Микитася с залогом 80 млн грн. 25 октября он вышел из СИЗО после внесения залога.

12 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что компания «Киевгорстрой» взяла на себя обязательство завершить строительство проектов «Укрбуда».