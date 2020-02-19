Суд в Париже обвинил художника Павленского в распространении интимного видео

19.02.2020, 7:59, Новости дня

18 февраля в суде Парижа российскому художнику-акционисту Петру Павленскому предъявили обвинения по делу о распространении интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа от партии «Вперед, Республика!» Бенжамена Гриво.

Об этом со ссылкой на адвоката Ясина Бурзу сообщает «Новая газета».

В парижском Дворце правосудия, в камере которого содержался после задержания художник, рассматривали два дела, по которым проходит Павленский, – о распространении интимного видео и о драке в новогоднюю ночь.

По второму делу художнику обвинение еще не предъявляли.

Прокуратура просила избрать Павленскому меру пресечения в виде предварительного ареста, но суд отказал. Художника отпустили на свободу под судебный надзор. Павленский уже покинул Дворец правосудия в Париже.

Подругу Павленского, 29-летнюю француженку Александру де Таддео, также отпустили после предъявления обвинения в посягательстве на неприкосновенность частной жизни и распространении материалов интимного характера.

Ссылку на интимное видео с участием Гриво Павленский опубликовал в Facebook 12 февраля. Спустя два дня, 14 февраля, Гриво объявил, что отказывается от участия в муниципальных выборах (он баллотировался от партии президента Франции Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!»). Павленский утверждал, что это видео ему предоставила женщина, которая состояла в отношениях с политиком.

15 февраля в Париже задержали самого Павленского. Телеканал BFM TV отмечал, что напрямую с Гриво задержание россиянина не связано (на тот момент о жалобе экс-кандидата не сообщалось): его разыскивали с начала января из-за участия в массовой потасовке в новогоднюю ночь.

16 февраля стало известно о задержании подруги Павленского по делу об интимном видео.

Павленский известен эпатажными протестными акциями. Так, в 2012 году он зашил себе рот и вышел с плакатом в поддержку группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге (акция «Шов»). В следующие три года он провел еще пять акций: «Туша» (завернулся в колючую проволоку, протестуя против репрессивных действий властей), «Фиксация» (прибил мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в День полиции РФ), «Свобода» (вместе с другими участниками поджег покрышки на мосту в Петербурге в поддержку украинского Евромайдана), «Отделение» (отрезал себе мочку уха, протестуя против использования психиатрии в политических целях) и «Угроза» (поджег двери управления ФСБ на Лубянке).

В январе 2017-го он эмигрировал во Францию после того, как актриса «Театра.doc» Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. 4 мая 2017 года стало известно, что ему предоставлено политическое убежище.