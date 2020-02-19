Лига чемпионов. «Боруссия» (Дортмунд) победила ПСЖ, «Атлетико» обыграл «Ливерпуль»

19.02.2020, 7:59, Новости дня

18 февраля прошли первые поединки Лиги чемпионов, сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

«Атлетико» – «Ливерпуль» – 1:0.

Гол: Сауль, 4.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

«Боруссия» (Дортмунд) – ПСЖ – 2:1.

Голы: Холланд, 69,77 – Неймар, 75.

МУЛЬТИМЕДИАВидео: footballua.tv

Ответные поединки «Ливерпуль» – «Атлетико» и ПСЖ – «Боруссия» (Дортмунд) пройдут 11 марта.

Завтра состоится еще два матча Лиги чемпионов: «Аталанта» – «Валенсия» и «Тоттенхэм» – «Лейпциг».

Расписание всех матчей турнира можно посмотреть по ссылке.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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