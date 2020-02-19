«Правильный путь». Волкер поддержал идею о совместном патрулировании на Донбассе

19.02.2020, 7:59, Новости дня

Совместное патрулирование оккупированных территорий Донбасса украинскими силовиками вместе с представителями боевиков и ОБСЕ повысило бы уровень безопасности.

Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил «Европейской правде» в интервью, опубликованном 18 февраля.

«Эта идея – вполне правильный путь повысить уровень безопасности, не поджимая при этом суверенитет Украины. И к тому же, это реалистичный путь, как нажать на «народные республики» и их «ополчение», чтобы те разрешили свободный доступ патрулей [ОБСЕ] ко всей территории Донбасса», – сказал он.

По словам дипломата, сейчас нет опасности признания Киевом «народных республик».

«Вот что обсуждается сейчас. Как известно, на Донбассе есть эти «республики», есть так называемое «ополчение»; и те, и другие подконтрольны Москве. Но отдельно от них на этой территории функционирует местная полиция. Я не был на оккупированной территории, но насколько я слышал, это полиция, то есть милиция по той терминологии, – это действительно местные люди. Очень многие из них были милиционерами еще до оккупации. Следовательно, признание их легитимности со стороны Украины – несколько отличное», – объяснил Волкер.

Он считает, что само по себе предложение президента Украины Владимира Зеленского о совместном патрулировании «не лишено смысла – наоборот, оно вполне логично».

«Но я не верю, что эти патрули появятся. Я не думаю, что Россия, а прежде всего [президент РФ Владимир] Путин, ныне благосклонны к тому, чтобы достичь какой-либо договоренности по Донбассу. Наиболее вероятный сценарий – что оккупация Донбасса продолжится, Путин будет продолжать говорить, что «их там нет», и создавать постоянные проблемы и давление на Киев. Мы в США приложили немало усилий, чтобы понять намерения России, и наш вывод таков: она не планирует ничего менять. И это касается не только Донбасса», – заявил Волкер.

Зеленский заявил на «Украинском ланче» в Мюнхене 15 февраля, что Киев соглашается на совместный контроль территории ОРДЛО с «представителями временно оккупированных территорий» и ОБСЕ в качестве условия для проведения местных выборов на Донбассе.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков уточнил, что на период проведения выборов в местные органы власти после деоккупации Донбасса предлагается внедрить «модель доверия», опробованную в Хорватии: «Представители оккупированного села или городка присоединяются к регулярным украинским полицейским силам и в присутствии, например, ОБСЕ в течение переходного периода осуществляют контроль правопорядка».

Спикер президента России Дмитрий Песков сказал, что Украина должна учитывать мнение руководства «непризнанных республик» при рассмотрении идеи создания совместных патрулей.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждает, что со стороны ОРДЛО в совместные патрули смогут входить только невооруженные люди.

Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины в апреле 2014 года, вскоре после аннексии Крыма. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2014–2015 годах были подписаны Минские соглашения об урегулировании конфликта на Донбассе. Среди прочего в документе говорится, что Украина должна вернуть контроль над неконтролируемым участком границы с РФ после проведения выборов в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Украина, в свою очередь, настаивает, что выборы должны состояться после вывода российских войск и наемников и возвращения границы под контроль правительства.

На встрече «Нормандской четверки» в декабре 2019 года лидеры Украины, Франции, Германии и России договорились, что варианты проведения местных выборов в ОРДЛО будут обсуждаться трехсторонней контактной группой.