Бутусов сообщил о сворачивании украинской ракетной программы. Данилов опроверг эту информацию

19.02.2020, 7:58, Новости дня

В проекте украинского государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020 год не предусмотрено достаточное финансирование ракетной программы. Об этом 18 февраля в Facebook заявил главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

«Проект гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины… То, как этот ключевой документ написан, вызывает вопросы не только к компетентности ответственных руководителей. Если в таком виде ГОЗ будет принят, это будет не просто позором, это будет сознательный срыв ключевых оборонных инициатив», – написал он.

По словам журналиста, «вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет «Ольха», не предполагается финансирование программы «Нептун» (противокорабельная крылатая ракета. – «ГОРДОН»)».

«Без таких средств ракетная программа просто умрет, и все уникальные достижения последних лет будут похоронены. Все страны мира развивают тактическое и оперативно-тактическое ракетное оружие, реактивные системы залпового огня. Согласно ГОЗ 2019 года, по данным «Цензор.НЕТ», было закуплено и поставлено на вооружение 100 ракет «Ольха». Но один залп одной установки «Ольхи» – это 12 ракет. И программы предполагают закупку значительно большего числа ракет», – объяснил Бутусов.

Он отметил, что необходимое финансирование требуется также для ракет «Нептун».

Проект Гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу УкраиныСегодня на заседании Совета национальной… Posted by Юрий Бутусов on Teisipäev, 18. veebruar 2020

В Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины данную информацию опровергают.

«Это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким. И все, что касается ракетных программ, – они будут финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше», – заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает LIGA.net.

Он подчеркнул, что заказ по ракетным программам будет «обязательно».

На заседании СНБО 18 февраля принято решение предусмотреть в 2020 году на выполнение ГОЗ 25,848 млрд грн, это на 16% больше, чем в 2019 году.

Ракеты системы залпового огня «Ольха-М» – разработка конструкторов государственного предприятия «Луч» в сотрудничестве с другими государственными и частными компаниями оборонно-промышленного комплекса Украины. Производство ракет будет осуществляться в Украине с замкнутым циклом.

Об успешном этапе испытаний ракеты «Нептун» пресс-служба СНБО сообщала 5 апреля 2019 года. 27 мая ракетный комплекс успешно прошел огневые испытания.