Олимпийская чемпионка Сотникова рассказала о госпитализации

19.02.2020, 7:58, Новости дня

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, госпитализированная в Москве, сообщила, что ее успешно прооперировали, ей предстоит реабилитация.

Сотникова сообщила в Instagram, что уже чувствует себя хорошо, «операция прошла успешно».

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Публикация от (@adelina_sotnikova14) 18 Фев 2020 в 12:18 PST

 

«Немного переработала. Впереди еще реабилитация, но я справлюсь и, надеюсь, совсем скоро мы увидимся с вами», – добавила спортсменка.

Фигуристка также поблагодарила поклонников за беспокойство.

Ранее стало известно о госпитализации спортсменки в Москве. Сообщалось, что ее доставили в отделение первой нейрохирургии.

Напомним, Аделина Сотникова выиграла золотую медаль на Олимпиаде 2014 года в Сочи.



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