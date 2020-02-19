Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым – Волкер

19.02.2020, 7:58, Новости дня

Украина должна напоминать миру об оккупации Россией Крыма. Такое мнение бывший специальный представитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер выразил «Европейской правде» в интервью, опубликованном 18 февраля.

«Важно помнить о Крыме. Украина должна сохранять его «на виду», напоминать, что Крым оккупирован, что там продолжаются нарушения прав человека. В конце концов, напоминать о том, что санкции были введены, в частности, из-за оккупации Крыма. Мир должен помнить, что Украина стремится вернуть Крым», – сказал он.

По словам дипломата, «никакого прогресса по Крыму» он не ожидает.

«Россия невероятно агрессивна в вопросе удержания Крыма, и поэтому до тех пор, пока [президент РФ Владимир] Путин сохраняет власть в России, я не вижу шансов, что это изменится. А это значит, что мы должны быть готовы к длительной борьбе», – подчеркнул Волкер.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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