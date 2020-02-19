На гуманитарную помощь Донбассу в 2020 году потребуется $158 млн – ООН

19.02.2020, 7:57, Новости дня

План гуманитарного реагирования Организации Объединенных Наций для Донбасса в 2019 году был значительно недофинансирован, поэтому в 2020 году ООН планирует собрать $158 млн на предоставление помощи жителям Донбасса.

Об этом заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и миростроительству Розмари Дикарло заявила во время заседания Совета Безопасности ООН 18 февраля, информирует пресс-служба организации. 

По словам Дикарло, $158 млн будет достаточно для предоставления гуманитарной помощи 2 млн человек. 

Общее количество людей на Донбассе, которые нуждаются в гуманитарной помощи, составляет 3,4 млн человек, из которых 1,1 млн – старше 60 лет, сообщали в ООН 27 января. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В феврале 2019 года ООН создала фонд гуманитарной помощи Украине и призвала доноров присоединиться к нему, чтобы помочь жителям Донбасса, страдающим от войны и ее последствий.

План гуманитарного реагирования по Украине на 2019 год требовал $162 млн. ООН удалось собрать половину суммы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12 / Госдеп США объяснил «несвоевременность» учений России, Китая и Ирана

03.02 / Британия собралась заставить ЕС согласиться на ее условия в торговле

23.01 / Украина захотела отдать железные дороги в управление немцам

19.12 / Крупнейшие операторы поддержали законопроект об агрегаторах такси

18.02 / «Лидеры России» встретились с наставником конкурса – главой РЖД

28.01 / В Барселоне начались беспорядки после лишения главы правительства автономии мандата депутата парламента Каталонии

27.01 / Рогозин показал сборку ракет-носителей «Союз»

14.02 / Белковский: Если Блумберга поддержит семья Обамы, его шансы на успех на выборах президента США значительно возрастут

16.01 / США объявили о сокращении Китаем помощи Венесуэле

11.02 / Филиппины прекратили действие военного договора с США

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск новости

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика