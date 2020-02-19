Фейк «Вестей недели»: в Йеле отменили курс истории европейского искусства, так как он слишком белый и гетеросексуальный

19.02.2020, 7:57, Новости дня

Дмитрий Киселев в «Вестях недели» печалится по поводу изменения расового состава населения США:

«2020 год, который не так давно „распечатали”, в США должен стать первым полным годом, когда белых среди американцев моложе 18 лет уже меньшинство. То есть большинство юных американцев — цветные. Таким образом, возникает новое качество американской нации, предсказанное еще десять лет назад на основе динамике переписи 2010 года. Понятно, что принципиальное изменение пропорций по принципам демократии меняет многое, например, в культуре и образовании, а значит, и в наборе ценностей».

По такому печальному для него поводу Киселев даже цитирует одного из самых одиозных ультраправых американских политиков:

«Предвидя это, американский политик и публицист Патрик Бьюкенен в своей книге „Самоубийство сверхдержавы” писал еще в 2010 году: „Какова будет ‘новая основа’ Америки, какие идеалы и ценности будет она исповедовать? Что будет означать быть белым, когда белизна кожи перестанет служить символом принадлежности к большинству? Кто оплачет гибель белой Америки?»

Предвестник «гибели белой Америки» тут же найден:

«И вот уже ответ. Из Йельского университета (а он — в „большой тройке” престижнейших в США, его история восходит к XVII веку) пришла новость, что там отменяют учебный курс „История искусств от эпохи Возрождения до современности”. Курс, как сообщается, признан „слишком белым и слишком гетеросексуальным” и на этом основании вызывал со стороны студентов — протесты. И действительно, если посмотреть на европейскую живопись эпохи Возрождения, то чернокожих там и среди персонажей, и среди художников, мягко говоря, немного. А еще — по сегодняшним американским меркам — явно недостаточно сюжетов однополой любви. Если так, то зачем это Возрождение в Йельском университете по истории искусств изучать?

Еще одна претензия — эпоха Возрождения не позаботилась о гендерном равенстве среди художников. Где женщины? Леонардо да Винчи, Рафаэль Санти, Микеланджело Буонарроти, Джорджоне, Тициан — мужчины. Тогда зачем это сегодня?

То, что история искусства Возрождения — это история современной цивилизации, никого не волнует. Плохо то, что в эпоху Возрождения ничего не говорилось про изменение климата. И если так, то европейский канон искусства уже не канон. Так что теперь другие времена».

Новость об отмене курса истории искусств в Йеле распространяют американские ультраправые сайты, а одним из первых об этом написал консервативный журнал National Review. Обозревательница журнала Кэтрин Тимпф вынесла в заголовок статьи утверждение, будто курс истории искусств, разработанный одним из самых авторитетных американских искусствоведов Винсентом Скалли, отвергнут как «слишком гетеросексуальный, белый и мужской».

Тему подхватил колумнист важнейшей консервативной газеты Америки The Wall Street Journal Роджер Кимболл, озаглавивший свой текст «Цивилизация в Йеле стала историей». Газета проиллюстрировала колонку Кимболла карикатурой, на которой рабочие выносят на свалку Джоконду, Давида Микеланджело и «Звездную ночь» Ван Гога.

Но повод для этих страстей оказался совершенно ничтожным. В Йельском университете было два вводных обзорных курса истории искусств: в одном изучали искусство древнего мира, в том числе Египта и Ближнего Востока, а также средневековой Европы, в другом — искусство от Ренессанса до современности, в основном европейское и американское. Руководство университета решило, что к этому нужно добавить изучение художественных культур других цивилизаций, и разработало новую систему вводных курсов. Разумеется, никто не собирается отказываться от изучения европейского искусства и тем более «сбрасывать его с парохода политкорректности», учебная программа лишь дополнена и реорганизована, в ней появились такие курсы, как «Искусство и политика», «Всемирная история ремесел», «Шелковый путь», «Священные места». В этом нет ничего удивительного, если учесть, какую важную роль играет в современном искусстве преломление традиций разных цивилизаций.

Правые СМИ ухватились за неуклюжую фразу журналистов университетской газеты Yale Daily News Маргарет Хидимен и Мэтта Кристофферсена о «недовольстве студентов идеализированным западным „каноном”, почти целиком созданным белыми гетеросексуальными европейскими художниками мужского пола». Колумнист The Wall Street Journal приписал эти слова главе департамента истории искусств Тиму Бэрринджеру, которого университетская газета цитировала в той же статье. Но сам Бэрринджер вовсе не касался цвета кожи, половой принадлежности и сексуальной ориентации художников, он лишь заявил, что хочет, чтобы студенты по-прежнему изучали европейскую художественную традицию, но при этом не принимает историю европейской живописи за историю всех искусств во всем мире. По его словам, никто не собирается маргинализировать привычное всем искусство.

Действительно ли многоопытный кремлевский пропагандист поверил в совершенно неправдоподобную «утку» американских правых изданий или просто воспользовался ей, чтобы в очередной раз показать, как все плохо в Америке, остается неизвестным.