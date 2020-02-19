Гражданам Китая запретили въезжать в Россию из-за коронавируса

19.02.2020, 7:57, Новости дня

Гражданам Китая временно закрыли въезд в Россию. Соответсвующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой

Запрет касается поездок в целях туризма, работы и учебы, а также в личных целях. Решение принято «в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в КНР и продолжающимся прибытием на территорию РФ граждан КНР».

Распоряжение начнет действовать с 20 февраля. Сроки запрета пока не определены.



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