МГУ занял пятое место среди университетов развивающихся стран по версии Times Higher Education

19.02.2020, 7:57, Новости дня

МГУ имени М. В. Ломоносова занял пятое место в рейтинге вузов стран с активно развивающейся экономикой, который был составлен британским изданием Times Higher Education. Об этом сообщается на сайте журнала.

Первые четыре места рейтинга между собой разделили китайские вузы.

Кроме МГУ в первую сотню из российских университетов также вошли МФТИ (12-е место), ВШЭ (18-е), МИФИ (27-е), ИТМО (35-е), Национальный исследовательский Томский государственный университет (52-е), Санкт-Петербургский политехнический университет (72-е), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (82-е), «МИСиС» (89-е) и СПбГУ (100-е).

В сентябре прошлого года стало известно, что МГУ возглавил рейтинг российских вузов по версии агентства Round University Ranking.



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