Прокуратура проверит тульский книжный магазин, который поддержал осужденных по делу «Сети»

19.02.2020, 7:57, Новости дня

Сотрудники прокуратуры проверят тульский книжный магазин «Свидетель» «на содержание экстремистских материалов» после того, как он поддержал осужденных фигурантов дела «Сети». Об этом «Медиазоне» сообщила владелица магазина Ирина Рочева.

Она уточнила, что узнала о проверке от помощницы прокурора Пролетарского района Тулы. Та сообщила, что прокуратура проверит магазин по запросу Центра «Э». Однако объяснить, с чем связан этот запрос, сотрудница прокуратуры не смогла.

Напомним, накануне стало известно, что сразу несколько российских книжных магазинов закрылись на один день, а их владельцы вышли на одиночные пикеты в знак протеста против приговора по делу «Сети».

По словам Рочевой, на следующий день после этого в ее магазин несколько раз приходили сотрудники полиции и просили дать объяснения по поводу акции.



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