19.02.2020, 7:57, Новости дня

18 февраля стало известно, что апелляционный суд Гааги присудил бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд. Как рассказал The Insider cпециальный советник по санкционному праву коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин, в случае невыполнения Россией этого судебного решения, на государственную собственность за рубежом может быть наложен арест. С ноября 2015 года сведения о зарубежных активах России практически полностью засекречены из-за опасения новых санкций и «недружественной политики ряда стран». Вот некоторые российские зарубежные крупнейшие активы, которым угрожает арест по делу ЮКОСа.

«Газпром»

Одним из крупнейших европейских активов госкорпорации является Gazprom Germania — дочерняя компания «Газпром экспорта». Она владеет долями примерно в 40 компаниях, которые работают в Европе, Азии и Северной Америке. Компания реализует проекты по хранению и торговле газом в Европе, а также владеет сетью газозаправочных станций в Германии.

«Газпром» также владеет 51% в капитале совместных с Сербией предприятий «Банатский Двор» АО «НИС — „Газпром нефть». Вторая является одной из крупнейших в Центральной Европе вертикально интегрированных нефтяных компаний. Она занимается переработкой нефти и сбытом нефтепродуктов, осуществляет добычу углеводородов на территории Сербии и Анголы.

«Газпром» также владеет активами в Англии, Уэльсе, Нидерландах и Люксембурге, которые были арестованы в 2018 году в рамках судебных разбирательств с украинским «Нафтогазом» по решению Стокгольмского арбитражного суда. Сообщалось, что их суммарная стоимость превышает $3 млрд. В конце 2019 года стороны заключили мировое соглашение и продлили транзитный договор, «Газпром» тогда же выплатил Украине $2,9 млрд долга, и арест был снят по просьбе «Нафтогаза».

«Роснефть»

Госкомпания владеет долями в ряде перерабатывающих активов за рубежом: в Германии компания владеет от 24 до 54% в трех НПЗ – MiRO, Bayernoil и Raffinerie, являясь третьей в стране компанией по объемам переработки нефти. По итогам 2018 года они составили 11,5 млн тонн.

Кроме этого у «Роснефти» есть активы в других 25 странах мира, среди которых Норвегия, Италия, Китай, Катар, Алжир и другие. В 2009 году представители Yukos Capital заявляли «Коммерсанту», что у них есть информация о наличии активов «Роснефти» и ее дочерних компаний в Нидерландах, которые могут быть арестованы в качестве обеспечительной меры по искам. Компания также имеет счета за рубежом.

«Роснефть» также имеет дочернюю компанию в Швейцарии — Rosneft Trading , которая сохраняет третью позицию в рейтинге крупнейших покупателей российской нефти. В прошлом году Rosneft Trading получила в качестве обеспечения по кредиту венесуэльской госкорпорации PDVSA на $1,5 млрд 49,9% компании Citgo — крупнейшем активе венесуэльской компании в США. Накануне Соединенные Штаты внесли дочку российской госкомпании в санкционный список за «материальное содействие» Венесуэлы. Активы «дочки» Роснефти в юрисдикции США будут заблокированы, а американским гражданам запрещается вести с ней какой-либо бизнес.

Сбербанк

Крупнейший российский банк, основной долей в котором владеет государство, также имеет крупные активы в других странах мира. Дочерние банки Сбербанка функционируют во многих европейских странах: Чехии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Словении и других. На базе центрального офиса в Вене функционирует полноценный корпоративный банк. Группа обслуживает более 600 тысяч клиентов.

Кроме того у Сбербанка есть крупная дочерняя компания в Германии — Sberbank Direсt, специализирующаяся на привлечении депозитов физических лиц. В 2016 году финансовая организация заняла первое место в конкурсе FMH Zins-Award – одной из самых значимых наград в банковской сфере Германии.

Сбербанк также владеет 99,15% акций швейцарского SLB Commercial Bank AG. За этот актив в 2011 году он заплатил 75,3 млн швейцарских франков, что было практически равно капиталу покупаемого банка. Оставшаяся миноритарная доля SLB — 0,85% — принадлежит российскому Внешэкономбанку.

Другие активы России

Последний отчет Счетной палаты, касающийся российской госсобственности за рубежом, относится к 2012 году. Тогда аудиторы насчитали в реестре 973 заграничных объекта: 166 земельных участков и 807 зданий и помещений. По информации газеты «Аргументы и факты», в феврале 2015 года в реестре государственной собственности содержалась информация о 3,27 квадратных километров зарубежных владений России. Среди них оказались скала в Швейцарии перед Чертовым мостом, часть прибрежной полосы реки Иордан в Израиле, огромные земельные наделы в Шотландии, Италии и Франции, а также крупные земельные участки в Австрии, Турции и США. Всего РФ владеет землями как минимум в 120 странах мира.

Кроме того, РФ владеет шестью зарубежными комплексами, которые относятся к объектам культурного наследия: Сергиевское Подворье в Иерусалиме, Странноприимный дом в Иордании, подворье Русской православной церкви во имя святителя Николая Чудотворца в Бари (Италия), Свято-Николаевский собор в Ницце (Франция), российский «Музейно-парковый комплекс» в Палестине и храм Преподобного Сергия Радонежского в ЮАР. Их общая площадь превышает 100 тысяч квадратных метров.