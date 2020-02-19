Россия втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины – разведка

19.02.2020, 7:56, Новости дня

Российская Федерация втрое нарастила военный потенциал возле границ Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщается 18 февраля на сайте ведомства.

По расчетам Главного управления разведки, в 2022–2023 годах ударные группировки РФ будут способны проводить полноценное стратегическое наступление в Украине без дополнительной мобилизации.

Россия основные усилия направляет на модернизацию и обновление наступательного вооружения. Кроме того, она переоснащает ядерное оружие. В частности, развивает новую ракетную систему «Сармат», дальность поражения которой достигает 12 тыс. км, добавил Скибицкий. 

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Объединенными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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