Боевики атаковали позиции ВСУ на Донбассе, Киев готовится к эвакуации украинцев из Китая. Главное за день

19.02.2020, 7:56, Новости дня

Бой на Донбассе

Вооруженные формирования Российской Федерации атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Попасная и хутора Вольный в Луганской области.

В ходе отражения нападения погиб 22-летний военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины имени Черных запорожцев Максим Хитайлов, трое украинских военных ранены, двое контужены.

Потери противника составили четыре человека убитыми, шесть ранеными, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал случившееся попыткой «сорвать мирный процесс на Донбассе» и провокацией, на которую «сильно ответила» украинская армия. Офис генпрокурора открыл уголовное производство по факту посягательства на территориальную целостность Украины и создание незаконных вооруженных формирований.

США и Евросоюз призвали Россию выполнять свои международные обязательства и повлиять на подконтрольных ей боевиков «ЛДНР» для соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

В Кремле отрицали причастность к нападению на позиции Объединенных сил.

Заседание Совбеза ООН

Сегодня в Нью-Йорке началось инициированное Россией заседание Совета Безопасности ООН по анализу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе.

Украина и Эстония на заседании намерены поднять вопрос наступления боевиков на Донбассе.

Стратегия нацбезопасности и обороны Украины

Совет национальной безопасности и обороны одобрил проект стратегии нацбезопасности и обороны «Безопасность человека – безопасность страны» и передал его на утверждение президенту Украины Владимиру Зеленскому. Стратегия основывается на трех принципах: сдерживании, устойчивости и взаимодействии.

Подготовка эвакуации украинцев из Китая

Самолет компании SkyUp ночью 18 февраля вылетит из Борисполя в Ухань для эвакуации граждан Украины и еще девяти государств из очага заражения коронавирусом. Гендиректор компании Евгений Хайнацкий сообщил, что рейс с эвакуированными гражданами вернется в Украину утром 20 февраля, но не уточнил, в каком городе приземлится самолет.

По данным ТСН, он может прилететь из Китая во Львов. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сказала, что локацию для размещения эвакуированных еще не выбрали.

В Тернопольской области начались акции протеста против возможного приезда эвакуированных из Уханя украинцев. Зеленский заявил, что привезет эвакуированных из Уханя в особняки политиков, подстрекающих людей блокировать зоны карантина.

Рассмотрение поправок к законопроекту о рынке земли

Председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия прогнозирует, что рассмотрение парламентом поправок к законопроекту №2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу оборота земель сельскохозяйственного назначения» продлится в течение около трех месяцев.

По состоянию на 18 февраля нардепы рассмотрели 483 из 4018 поправок, которые подали ко второму чтению проекта закона.

Рябошпака остается на должности генпрокурора

Ряд СМИ и политиков заявили сегодня, что генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка и его заместители решили уйти в отставку. В Офисе генпрокурора заявили, что информация о кадровых перестановках в ведомстве не соответствует действительности.

Сурков – больше не помощник Путина

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увольнении своего помощника Владислава Суркова. В указе не указаны причины отставки. Сурков представлял Россию на переговорах по Донбассу с США.