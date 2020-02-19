СНБО увеличивает государственный оборонный заказ

19.02.2020, 7:56, Новости дня

18 февраля на заседании под руководством президента Украины Владимира Зеленского Совет нацбезопасности и обороны одобрил основные показатели государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2020, 2021 и 2022 годы. Об этом проинформировала пресс-служба ведомства.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение ГОЗ предусмотрено финансирование в сумме 25,848 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году.

В выполнении ГОЗ примет участие 14 государственных заказчиков.

«Государственным оборонным заказом предусматривается финансирование мероприятий по развитию производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса на общую сумму 2,53 млрд грн (9,8% от общего объема ГОЗ). Из них 1,7 млрд будут направлены на выполнение исследовательских и опытно-конструкторских работ. По предварительным расчетам, доля отечественных поставщиков составит почти 90% продукции, что предусматривает поддержку отечественного оборонно-промышленного комплекса», – рассказали в пресс-службе.

По итогам рассмотрения вопроса Кабинету Министров поручено утвердить этот документ с учетом высказанных предложений по его доработке с целью «повышения боевых возможностей Вооруженных сил Украины и развития сил сдерживания», сообщили в СНБО. 

«Среди прочего правительству поставлена задача внести на рассмотрение парламента проекты законов о создании благоприятных условий для привлечения иностранных инвестиций в ОПК, а также финансового оздоровления и поддержки его предприятий. Государственным оборонным заказом предусмотрено продолжение разработки и закупки по важнейшим проектам по созданию ракетной техники. Кабмину также поручено обеспечить полное финансирование и не допустить уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета или перераспределения на другие нужды, и внести изменения в ряд государственных целевых программ в сфере ОПК в части продления срока их выполнения», – проинформировали в пресс-службе.

В СНБО подчеркнули, что в 2020 году удалось увеличить финансовый ресурс на оборону и безопасность государства до 245,8 млрд грн, что почти на 30 млрд больше, чем в 2019-м.

«В распоряжении силового блока будет также дополнительный финансовый ресурс в размере 10 млрд грн под государственные гарантии для реализации программ, связанных с повышением обороноспособности и безопасности государства. Такой объем государственных гарантий наши военные получат впервые», – отметили в пресс-службе.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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