Автоновости: Genesis анонсировал выход нового Genesis G80

19.02.2020, 7:45, Новости дня

Премиальный южнокорейский бренд Genesis озвучил дату официального выхода новой модели Genesis G80.

В частности, широкой публике роскошный экземпляр будет продемонстрирован на ближайшей выставке в Женеве, которая запланирована на начало марта текущего года. Под капотом новинки используется новый двигатель, который сменит ранее задействованную силовую установку на 5 литров. В свою очередь, тестовые испытания автомобиля Genesis G80 совсем недавно заметили в Сургуте при условиях низких температур.

В компании Genesis пока не намерены раньше времени раскрывать достоинства и характеристики нового седана. Однако в ходе официальной премьеры удастся получить ответы на интересующие вопросы. Продукция данного бренда пользуется достаточно высоким спросом в России.