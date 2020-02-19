Автоновости: Компания Buick выпустит премиальный 4-местный минивэн

19.02.2020, 7:34, Новости дня

Известная компания Buick объявил о скором выходе нового четырехместного минивэна.

Новинка будет предложена под названием Buick GL8 и будет относиться к премиальному сегменту рынка. В свою очередь, минивэн имеет новые бампера, тогда как существенные отличия от предшественников заключаются в дизайне интерьера салона. На передней панели расположен увеличенный дисплей мультимедийного комплекса.

Кроме того, под капотом новой модели GL8 установлен 2-литровый бензиновый двигатель, который выдает 260 л.с. мощности. Автомобиль получил 6-ступенчатую автоматическую трнасмиссию. Эксперты предполагают, что стоимость нового американского минивэна составит около 600 тысяч юаней в базовой комплектации.