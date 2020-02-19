Новый электрический кроссовер Chery eQ5 получил полный привод

19.02.2020, 7:54, Новости дня

В Сети рассекретили подробности о новой электрической модели Chery eQ5.

Данный автомобиль поступит в продажу на местном рынке уже к лету 2020 года. Известно, что разработчики применили в отношении новинки продвинутую архитектуру Chery LFS. В стандартной комплектации электрокар получил задний привод, однако продвинутые клиенты смогут приобрести модификацию с полным приводом.

Представители марки указали, что одна из модификаций получит одновременно две электрические установки с суммарной мощностью 163 л.с. При таких параметрах на полном заряде батареи станет возможным проехать около 500 километров. Ориентировочная стоимость нового электрокара составляет 200 тысяч юаней в базовой комплектации.