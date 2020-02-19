Небензя на заседании Собеза ООН обвинил Украину в «саботаже Минских договоренностей»

19.02.2020, 7:54, Новости дня

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время заседания Совета Безопасности ООН 18 февраля обвинил Украину в «саботаже Минских договоренностей». Трансляция заседания ведется на сайте организации.

РФ «тревожат попытки сознательно или неосознанно подменять минскую формулу другими форматами», утверждает дипломат. Он сказал, что из всех пунктов Минских соглашений Киевом выполняются «лишь два», а «на волну саботажа «Минска» настроены многие влиятельные украинские чиновники».

Российский дипломат заявил о возможном срыве Кремлем следующей встречи лидеров стран «Нормандской четверки». РФ будет оценивать «целесообразность или нецелесообразность» этого саммита в зависимости от выполнения Украиной Минских соглашений, добавил Небензя.

Он повторил тезис о том, что Россия не считает себя стороной Минских соглашений.

Кроме того, по мнению Небензи, допуск украинских военных к контролю над украинско-российской границей до проведения местных выборов «восток Украины категорически не приемлет, и с этим необходимо считаться».

Сегодня в Нью-Йорке началось инициированное Россией заседание Совета Безопасности ООН по анализу выполнения Минских соглашений по урегулированию конфликта на Донбассе. Украина и Эстония на заседании намерены поднять вопрос наступления боевиков на Донбассе, в результате которого 18 февраля погиб украинский военнослужащий.

Небензя выступал одним из первых. Позже его раскритиковали представители США, Германии, Великобритании и Эстонии. Постпред Украины при ООН Сергей Кислица показал ему фото убитого 18 февраля на Донбассе украинского военного. Украинский дипломат подчеркнул, что оружие боевикам поставляет Россия.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Первый с 2016 года саммит лидеров «Нормандской четверки» состоялся в Париже 9 декабря. В итоговом коммюнике указано, что стороны, в частности, договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле «всех на всех» до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Дата следующего саммита «Нормандской четверки» пока неизвестна, но стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца.