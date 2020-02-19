В оккупированном Крыму задержали двух подростков. В ФСБ утверждают, что они планировали теракты

19.02.2020, 7:54, Новости дня

Российские силовики задержали двух жителей Керчи 2003 и 2004 годов рождения по подозрению в подготовке терактов в двух образовательных учреждениях. Об этом 18 февраля проинформировала пресс-служба ФСБ.

В ведомстве утверждают, что подростки являются последователями 18-летнего Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

«В целях совершения преступлений они разработали планы вооруженных нападений, для чего приискали интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, а также схемы зданий. Наряду с подготовкой терактов подростки администрировали в соцсетях и мессенджерах так называемой группы «смерти», в которых велось склонение пользователей к совершению аналогичных преступлений», – заявили в ФСБ.

Российские силовики утверждают, что по адресам проживания задержанных обнаружены самодельные взрывные устройства и компоненты к ним.

«Испытания пробных взрывных устройств проводились на домашних животных», — заявили в спецслужбе.

ТАСС сообщает, что один из задержанных подростков признался, что готовил взрыв в школе, которая находится возле заброшенного здания на железной дороге. Второй задержанный рассказал, что вместе с товарищем убивал котов, и описал способы убийства.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила в Telegram, что обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой с требованием предоставить официальные сведения о задержанных гражданах и проверить соблюдение их прав.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила в ноябре 2014 года, что после аннексии Крыма ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

В докладе Европейской комиссии от 12 декабря 2019 года говорится, что ситуация с соблюдением прав человека на полуострове ухудшилась снова – систематические репрессии лиц, которые выступили против оккупационных властей Крыма, как и в 2018 году, не прекратились.