Мнение: Росатом для Бангладеш

19.02.2020, 7:54, Разное

Дмитрий Девол продолжил срывать покровы с российского «бизнеса» по построению атомных электростанций во всем мире (я недавно его цитировал про АЭС в Турции, которую строит Росатом на российские деньги). Я почитал… мама дорогая! Такого масштаба даже я не мог предположить. Что любопытно — все это бешеное строительство за циклопические деньги ведется где угодно — в Турции, Египте, Индии, Бангладеш, Финляндии, Венгрии… только не в самой России!! Но везде — за НАШ счет!

Блин, это что же — карма такая, что ли?? Спастись никак невозможно-с? Уж вроде совок переименовали, все республики распустили на вольные хлеба, зажили типа по-новому — нет, шалишь! Все равно, после технической паузы, опять, как и СССР, взялись строить и вкладывать для всех ненавидящих нас иностранцев за бесплатно! Ясно ведь, что и эти все долги в 40-е годы будут благополучно «списаны» — как списал тот же Путин советские «безнадежные долги».

Переименование не помогло — что же делать? Как избавиться от кармы? Думаю, путь остается один — надо Ленина из мавзолея вынести и срочно зарыть. Иначе проклятие не победить.

Цитата из Телеграма Девола: «…практически ни разу прогнозы правительства толком не оправдались. Во всяком случае, предугадать падение экономики и курса рубля в 2008 и 2014-2015 годах не удалось. То есть, гномцы не могут компетентно спрогнозировать даже свой федеральный бюджет на глубину до 3 лет. Это уже чистое фэнтези. Однако, это не мешает им отважно лезть в сложные зарубежные проекты в мутные страны со сроком окупаемости в 15-20 лет! И это лишь плановый срок окупаемости, какой будет реально — хер знает. Возможно, вообще никакого.

Размеры вливаний в эти проекты на ближайшие 10 лет циклопические — от 100 до 150 миллиардов долларов (смотря, как считать). На минуточку, краса и гордость путиноидов — Фонд национального благосостояния — всего 120-130 миллиардов долларов! А его задача, как говорил глава Минфина Антон Силуанов — дать РесФеду выжить при ценах на нефть ниже 40 долларов хотя бы пару-тройку лет. И вот сравнимый с этим стратегическим резервом объем бабла путиноиды запихивают в Турцию, Бангладеш, Белоруссию, Египет и прочие страны.

Проект АЭС «Аккуя» в Турции оценивается не менее чем в 20 миллиардов долларов, а уже инвестировано порядка 3 миллиардов долларов. Окупаемость — 15-20 лет, то есть к 2045 году (при удачном стечении обстоятельств). Белорусская АЭС — более 10 миллиардов долларов (окупаемости нет). В Индии достраивается АЭС «Куданкулам» (2 энергоблока уже запущены там), общая стоимость проекта до 2025 года — порядка 12-15 миллиардов долларов. Воде бы как окупится лет за 15 (ну, Индия и Китай в программе «Росатома» выглядят относительно надежными, отметим). В Бангладеш РесФед, где пенсия для стариков в 2 раза ниже, чем в бедной Польше, щедро потратит около 12,65 миллиардов долларов на строительство АЭС «Руппур». Кредит уже выдан (https://1prime.ru/INDUSTRY/20151225/822696732.html), срок окупаемости этой АЭС — порядка 15-18 лет. То есть, около 2040 года (неплохой такой бизнес, да?). Иран, вторая очередь АЭС «Бушер» — 10 миллиардов долларов. Окупаемость — где-то в конце 30-х годов. АЭС «Ханхикиви» в Финляндии — около 7 миллиардов евро расходы РФ. Окупаемость — 12-15 лет (проект уже сдвинули с 2024 на 2028 годы, вбухано туда до 2 миллиардов евро). На АЭС «Пакш» в Венгрии РФ строит 2 новых энергоблока по сути также за свой счет (общая стоимость в 12,5 миллиардов евро, из которых 10 миллиардов выданы РФ Венгрии под льготный процент на 30 лет! ). АЭС «Эд-Дабаа» в Египте из 4 энергоблоков — 25 миллиардов долларов, из которых уже вбухано до 1 миллиарда. Строительство также будет идти за счет РФ, окупаемость проекта — где-то 15-20 лет, то есть к 2045 году в САМОМ лучшем случае. Гениальный бизнес — у бедной страны забирают огромные деньги, вбухивают их в зарубежные помойки, чтобы «обещали вернуть» к 2045 году. Ну-ну».

То бишь, строго говоря, весь «фонд национального благосостояния» уже «зарезервирован» только на один Росатом. Поэтому понять, на какие шиши все-таки правительство купило контрольный пакет Сбербанка у ЦБ — задачка не из простых. Но какая, однако, проявлена страсть к инвестированию за рубежом! И это при том, что есть ведь еще Газпром, который на свои «Потоки», северные и южные, тоже вбухал где-то миллиардов 200…

Тут и таится ключевая особенность путинской братвы — именно тех, кто РЕАЛЬНО распоряжается денежными потоками: они, похоже, где-то там для себя убедились раз и навсегда — в саму Россию вкладываться ЗАПАДЛО. Здесь можно максимум стадионы строить — для понтов. А все остальное — БЕССМЫСЛЕННО. Вот это и есть реальная экономполитика российского государства, если счистить всю словесную шелуху и посмотреть, как рекомендует «Единая Россия», на реальные дела.

Деньги просто выводятся — неважно куда, хоть в Бангладеш. Лишь бы подальше от родимой сторонушки. Такой вот Паршев в действии. Вопить и критиковать можно как угодно — но в реальности реальной России, ее реального руководства — Паршев победил. Идеи Паршева живут и побеждают. В России невозможен бизнес — здесь слишком плохой климат.