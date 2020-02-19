В США смертность при родах выше, чем в Казахстане — и это стыд

19.02.2020, 7:52, Новости дня

Америка — единственная страна из развитого мира, где растёт показатель смертности среди беременных и только что родивших женщин, передаёт телеканал CNN. Как объясняют специалисты, происходит это из-за того, что в здравоохранении отношение к темнокожим гораздо хуже, чем к пациенткам с белым цветом кожи.

А теперь поговорим о невидимом кризисе. Ужасающе много американских женщин умирает во время родов. Такие цифры можно увидеть только в бедных и малоразвитых странах. И афроамериканки рискуют погибнуть в 3—4 раза сильнее, чем белые. Некоторые кандидаты от демократов поднимали этот вопрос. Но многие из тех, кто потерял своих партнёров при родах, говорят, что к действию нужно призывать громче. Я поговорила с отцом-одиночкой двух мальчиков. Посмотрите.

Мальчики играют. На них взирает мать, которую они не помнят, потому что были слишком маленькие. Муж Киры Джонстон Чарльз не может этого не вспоминать. Он всё ещё горюет, всё ещё злится на ту ночь в больнице.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСТОН, муж Киры, 4kira4moms.com: Я вижу, как катетер Фолея, который идёт от кровати Киры, становится красным от крови.

Лэнгстону уже 3 года. По словам его отца, во время родов доктора сказали, что это будет обычная процедура кесарева сечения.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСТОН: Я взял её за руку и сказал: пожалуйста, у моей жены что-то не так. И эта женщина, глядя мне прямо в глаза, сказала: ваша жена сейчас не в приоритете. И только в полпервого ночи они решили отвезти её обратно в операционную.

Когда критические минуты превратились в часы, по словам Джонстона, его по-прежнему игнорировали сотрудники больницы Седарс-Синай в Лос-Анджелесе, а Кире становилось хуже.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСТОН: Когда они вернули её в операционную и разрезали её, у неё в животе было три с половиной литра крови. Ведь её оставили истекать кровью на протяжении почти десяти часов. Её сердце тут же остановилось.

Джонстон подал на больницу в суд за смерть жены. Дело находится в процессе. Больница Седарс-Синай ответила CNN заявлением, что они не могут говорить прямо из-за закона о тайне личной жизни. Но «в больнице Седарс-Синай тщательно расследуют все ситуации, где есть вопросы по поводу медпомощи пациенту».

Кира была успешным предпринимателем. Она говорила на пяти языках. На этом видео она учит своего первого сына говорить по-китайски. Эта женщина могла водить самолёт, прыгала с парашютом. Своей семье она казалась непобедимой. И поэтому её смерть ещё сложнее понять.

ЧАРЛЬЗ ДЖОНСТОН: Когда я стал сам исследовать этот вопрос, то понял, что у нас бушует кризис смертности рожениц. И это стыд не только для американцев, но и для всего мира.

Благотворительная организация «Каждая мать важна», которую основала супермодель Кристи Тарлингтон, работает по всему миру, а также в США, и занимается материнским здоровьем. Америка — единственная развитая страна, где растёт показатель смертности среди беременных и только что родивших. Около 700 женщин умирает в США ежегодно. Если сравнить со странами мира, результат шокирует. В США больше матерей погибает при родах, чем в Иране, Турции, Боснии и Герцеговине и даже в Казахстане. У всех их цифры смерти при родах ниже.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 февраля 2020 года.