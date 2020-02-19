Россия, Китай и Иран заполняют вакуум после ухода американцев

19.02.2020, 7:52, Новости дня

Стремление администрации Дональда Трампа перенаправить ресурсы на противостояние с крупными государствами создадуют вакуум в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии, пишет The Daily Beast. При этом страны, которые в США считают основной угрозой национальной безопасности — Китай, РФ и Иран — используют новую американскую стратегию, чтобы укрепить влияние в этих регионах.


Reuters

Стратегия президента США Дональда Трампа положить конец «бесконечным войнам», а также сократить присутствие американский войск за рубежом позволит противникам страны укрепить своё влияние противники страны, пишет The Daily Beast.

Как отмечает интернет-издание, одним из регионов, где США теряют влияние является Африка. Тот факт, что вложение сотен миллионов долларов для стабилизации ситуации в Нигере, Мавритании, Мали, Нигерии и ещё десятку государств от Сенегала до Сомали не привели к желаемому результату, заставил Белый дом пересмотреть свои действия в регионе. Так, по сообщениям американских СМИ, США сокращают военное присутствие в регионе.

При этом изменения в африканской стратегии США «лишь верхушка айсберга». 

Дело в том, что война страны в Афганистане также оказалась не очень успешной. После почти 20 лет США стремятся к соглашению, чтобы положить конец «бесконечной войне». 

Ослабевает роль страны и в Ираке и Сирии. Так, Трамп дважды объявлял о выводе войск из Сирии, для того чтобы в итоге уступить и сохранить часть контингента для защиты нефтяных месторождений, при этом оставив на произвол судьбы партнёров по антитеррористической коалиции.   

Не оправдались планы страны использовать базы в Ираке для «наблюдения за Ираном», и США вынуждены вывести войска из большей части страны после роста напряжённости между Вашингтоном и Тегераном. 

В настоящий момент Вашингтон стремится перейти от борьбы с повстанцами к конкуренции с такими крупными государствами, как Иран, Китай и Россия, полагая, что «межгосударственная стратегическая конкуренция, а не терроризм, в настоящее время является основной заботой национальной безопасности».

Однако примером долгосрочных перспектив снижения влияния на Ближнем Востоке или в Африке The Daily Beast называет ситуацию на Филиппинах. Там после двух десятилетий сотрудничества против экстремистских групп президент Родриго Дутерте готов сделать выбор в пользу укрепления отношений с Китаем. Это, по мнению интернет-издания, отразится на ситуации во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Так, всё большее влияние в Африке стремится играть Россия, пытающаяся обеспечить себе доступ к жизненно важным минеральным ресурсам региона.

Таким образом, попытка перенаправить ресурсы на противостояние с крупными государствами США создадут вакуум для некоторых из этих государств — Китая, РФ и Ирана — в Африке, на Ближнем Востоке и в Азии.



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