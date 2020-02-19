Трамп отправился в поездку по западным штатам

19.02.2020, 7:52, Новости дня

Президент Дональд Трамп заявил во вторник о том, что он готов использовать свой «громкий голос» для усиления предвыборной республиканской кампании, отправившись в четырехдневную поездку по западным штатам. В ходе визита глава государства посетит Калифорнию, Неваду, Аризону и Колорадо.

В программе визита президента – несколько мероприятий по сбору средств (фандрайзинга), три предвыборных митинга и несколько официальных президентских мероприятий, в ходе которых Трамп сможет продемонстрировать достижения своей администрации.

Ожидается, что президент соберет 14 млн долларов в виде пожертвований во время двух мероприятий по фандрайзингу в Калифорнии, сообщил Associated Press источник в Республиканской партии. Эти деньги будут поделены между его избирательной кампанией, Республиканским национальным комитетом и 22 республиканскими отделениями в различных штатах.

Трамп посетит Лас-Вегас в тот момент, когда Невада заполнена кандидатами от Демократической партии, собравшимися в штате накануне дебатов (они пройдут в среду) и кокусов, запланированных в субботу. Митинги с участием президента пройдут в двух штатах, где Республиканская партия пытается победить на выборах в Сенат. Трамп поддержит Кори Гарднера в Колорадо и Марту МакСэлли в Аризоне. Оба сенатора поддержали президента во время разбирательства в Сенате по импичменту.

Трамп также сообщил, что он вскоре посетит Южную Каролину – скорее всего, 28 февраля, за день того, как демократы будут проводить в этом штате свои праймериз.

«Смотрите – у нас есть громкий голос, и мы тоже можем им воспользоваться», — сказал президент, обращаясь к журналистам накануне вылета из Вашингтона.

Во вторник президент должен встретиться в Лос-Анджелесе с Олимпийским комитетом «для получения новой информации о подготовке к летней Олимпиаде в 2028 году», говорится в сообщении Белого дома. Перед отбытием в Лас-Вегас Трамп также посетит республиканское мероприятие по сбору средств в Беверли-Хиллс. В Лас-Вегасе президент остановится в принадлежащей ему гостинице, находящейся рядом с Лас-Вегас-Стрип – семикилометровым участком бульвара, на котором находятся крупнейшие городские казино и развлекательные центры.

В среду Трамп вновь вернется в Калифорнию – он посетит ранчо «Мираж», принадлежащее миллиардеру и сооснователю компании Oracle Ларри Эллисону. На территории ранчо находится частный гольф-клуб, в котором пройдет очередное мероприятие по фандрайзингу. Ранее Эллисон предоставлял свое ранчо в распоряжение президента Барака Обамы.

Затем Трамп посетит калифорнийский город Бейкерсфилд, родину лидера Республиканской партии Кевина Маккарти, чтобы «поговорить с трудолюбивыми фермерами в Центральной долине об их усилиях по… улучшению водоснабжения Калифорнии и других западных штатов», добавили в Белом доме.

Затем Трамп проведет митинг в Финиксе (Аризона) и вновь вернется в Лас-Вегас.

В четверг президент выступит на церемонии выпуска программы «Надежда для заключенных», которая состоится в управлении полиции Лас-Вегаса. В Белом доме уточнили что президент в своем выступлении собирается обратить внимание на его усилия по «предоставлению второго шанса американцам, которые ранее оказались в заключении». Трамп проведет еще один митинг в Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), прежде чем вновь отправиться в Лас-Вегас.

В пятницу поездка Трампа завершится заключительным митингом в Лас-Вегасе.