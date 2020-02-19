Новый смартфон Xiaomi Mi Mix 4 ожидается в августе

19.02.2020, 7:52, Новости дня

Известный инсайдер Судханшу Амбхоре объявил о сроках выхода новых популярных смартфонов Xiaomi, Redmi и Black Shark.

Основанием полагать о появлении данных устройств являются ранее полученные графики презентации смартфонов китайской марки. Специалисты анонсировали, что официальный выход в продажу новых флагманских девайсов Black Shark 3 и Redmi K30 Pro пройдет уже в следующем месяце.

Однако уже на месяц позже в продаже появится и более габаритная модель Xiaomi Mi Mix Alpha, которая отличается безрамочным дисплеем с высокой диагональю. Уже в начале лета нынешнего года поступит в продажу смартфон Xiaomi Mi CC 10 с топовыми характеристиками, а к августу появится долгожданный аппарат Xiaomi Mi Mix 4.



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