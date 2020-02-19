Новый смартфон Samsung Galaxy M31 получит аккумулятор на 6000 мАч

19.02.2020, 7:52, Новости дня

Официальная премьера нового смартфона Samsung Galaxy M31 состоится 25 февраля.

Сегодня стало известно, что данная новинка сможет похвастаться улучшенным аккумулятором с емкостью 6000 мАч. Также ранее инсайдеры анонсировали, что новый смартфон Samsung Galaxy M31 получит одновременно четыре модуля основной камеры с главным датчиком 64 мегапикселя. Аппарат имеет 6 гигабайт оперативной памяти, а также от 64 до 128 гигабайт постоянной памяти.

Несмотря на то, что производитель пока не называет никаких деталей об устройстве, однако есть предположения, в базовой комплектации стоимости смартфона Samsung Galaxy M31 составит 225 долларов. Точная дата выхода в продажу будет анонсирована в ходе дебюта устройства.



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