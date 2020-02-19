Экстракт зеленого чая не помогает похудеть. Другие БАДы тоже

19.02.2020, 7:51, Новости дня

Австралийские ученые не нашли достаточных доказательств тому, что растительные средства могут эффективно помочь в борьбе с лишним весом. Крупный обзор, который оценивает данные за 19 лет, опубликован в журнале Diabetes, Obesity & Metabolism.

По мере увеличения распространенности ожирения во всем мире все больше людей обращается к альтернативным средствам для похудения, отметил, доктор Ник Фуллер (Nick Fuller), профессор Сиднейского университета, ведущий автор исследования,

«Проблема с добавками в том, что они не лекарства, для их продажи не требуются доказательства эффективности», — сказал он.  

Ученые рассмотрели 54 исследования, которые сравнивали растительные средства с плацебо в борьбе с лишним весом. Среди них были экстракты зеленого чая, эфедры, фасоли, гарцинии и других. Некоторые исследования показали некоторую эффективность растительных экстрактов. Но их эффект был настолько мал (менее 2,5 килограмм), поэтому не мог считаться статистически значимым.

Авторы подчеркнули, что высокая стоимость биоактивных добавок оказалась совершенно неоправданной.

«Рост производства и популярности таких продуктов подчеркивает важность проведения более качественных исследований их эффективности и безопасности при применении для борьбы с лишним весом», — сказал доктор Фуллер.



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