Мнение: Коротко о разном. 18.02.2020

19.02.2020, 7:51, Разное

Так как большую часть дня был в дороге, коротко о разном.

1. Обострение в Золотом, по поводу которого на Украине разразилась истерика в связи с потерями, очевидно является плодом деятельности командования ВСУ, которое таким образом фабриковало повод для Зеленского заявлять, что это не Украина виновата в полном тупике в вопросах выполнения Минских соглашений (вопросы Зеленскому на этот счет уже в лоб задают), а также констатацией факта связанного с бесперспективностью Нормандского формата, покуда Украина не начнет выполнять Минские соглашения. Повод обвинить Россию был оплачен украинскими покойниками. Жесткие ответы по ВСУшникам можно только приветствовать. Кровь же тут на руках Зеленского, который по мере "стремления к миру", как и Порошенко покрывается кровью.

США вполне устраивает такое развитие событий — отказ назначать сменщика Волкера, достаточно красноречиво говорит о том, что США думают о "мире на Донбассе".

2. Турки не смогли получить в Москве то что хотели. Турция недовольна ходом переговоров, но намерена договариваться дальше. Ситуация достаточно ясная — турки хотят, чтобы ситуация вернулась к состоянию на декабрь 2019 года, а Россия указывает на то, что раз Эрдоган не выполнил свою часть сделки, то Асад в своем праве. У Дамаска пока развязаны руки и Асад грозит продолжить освобождение Идлиба. Турки отвергли российские предложения с новой линией разграничения и намерены продолжать торговлю, чтобы получить лучшие условия, покуда Асад зачищает свежеосвобожденные территории. Турки в ответ наращивают группировку в Идлибе и угрожают Дамаску, если тот не прекратит наступление или же создаст угрозу турецким обсервационным пунктам. Попутно требуют у САА отступить на позиции с которых начиналось наступление. Вполне понятно, что этого не будет.

3. Правительство РФ официально запретило въезд граждан КНР на территорию России в целях борьбы с эпидемией коронавируса. Решение в целом логичное, так что удивляться не приходится. Разумеется, вся эта ситуация с эпидемией нанесет существенный ущерб торгово-экономическим связям между КНР и РФ. Ну и стоит отметить, что на борту лайнера находящегося на карантине в Японии уже есть первая заразившаяся гражданка из России. Так сказать дополнительная иллюстрация для тех, кто до последнего верил, что вирус специально вывели в лаборатории, чтобы поражать исключительно китайцев.

4. От России снова требуют 50 млрд. для мошенников из "Юкоса". Предпоследний суд был в пользу РФ, а последний уже в пользу "Юкоса", где снова пошла претензия на 50 млрд. мертвых президентов. Можно это расценивать как продолжение линии на экономическое давление на РФ, которую проводят США, в том числе через зависимые от них международные институты и организации. Сюда же можно отнести новые санкции США против дочерней компании "Роснефти", которая работает в Венесуэле. Саму "Роснефть" пока не трогают, но это пока. На ближайшие годы в этой кампании давления существенных изменений ожидать не следует.

5. В США демократы раздумывают над тем, чтобы выдвинуть вместо облажавшегося с украинской коррупцией Байдена, "социалиста" Сандерса и гея Буттиджича тандем Блумберг-Клинтон, который должен будет бросить вызов Трампу. Как представляется, Трамп способен победить и эту парочку, тем более Клинтон он побеждал и в более сложных для себя обстоятельствах. Разумеется, приход Клинтон к власти даже в роли вице-президента, ничего хорошего для РФ не сулит. Другой вопрос, что второй раз заставить Сандерса прогнуться под Клинтон будет затруднительно.

Полноценное ведение блога возобновиться с завтрашнего дня.